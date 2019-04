Barcelona vastu koduväljakul kuivale jäänud Solskjær: suudame Nou Campil skoorida

Barcelona lahkus Old Traffordilt võiduga juba 12. mänguminutil sündinud ManU kaitsemängija Luke Shaw omavärava tõttu. Seejuures ei suutnud võõrustajad kogu mängu jooksul mitte ühtegi lööki toimetada väravaraamidesse. Ehkki Solskjær tunnistas, et see valmistab pettumust, siis usub 46-aastane norralane, et ManU suudab järgmisel teisipäeval Barcelona koduväljakul Camp Noul saada positiivse tulemuse.