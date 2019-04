Postimees TV. Räikkönen vormel 1 sarjas sõitmisest: see pole enam lõbus

«Viimastel aastatel on see minu jaoks saanud pigem hobiks ning ilmselt ei paku seetõttu mulle enam rõõmu. Ma püüan alati endast parimat anda. Mõnel päeval see õnnestub paremini kui teistel päevadel, kuid selline on praegune olukord,» tõdes 2007. aastal maailmameistriks kroonitud soomlane.