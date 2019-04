Eesti Jalgpalli Liit sai neljaks aastaks uue koostööpartneri

«Corny müslibatoonid toetavad liikumist, sportlikku ja tervislikku eluviisi mitmetel spordialadel, kuid seni ei olnud me Eestis veel jalgpallini jõudnud. Oleme aasta-aastalt järjest suuremaid projekte ette võtnud ning mul on hea meel, et alustasime koostööd ka Eesti Jalgpalli Liiduga. On rõõm anda oma panus pikkade traditsioonide ja suure harrastajaskonnaga spordiala toetuseks. Suured ja kvaliteetsed asjad sünnivad ikka heast koostööst ning usume, et koostöö Eesti Jalgpalli Liiduga viib Corny energia kõikide noorteni, kes Liidu tegemiste ja spordiga seotud on,» sõnas Corny maaletooja D.T.L. Consumers Products Eesti ASi tegevjuht Andres Pukspuu.

EJLi rahvajalgpalli osakonna juhataja Teet Allas on rõõmus, et Corny on liitunud toetajate perega. «Jalgpalliliidul on hea meel, et silmapaistev Corny bränd meiega koostööd soovib teha. Viime ellu vägevaid noortele suunatud üritusi ning Corny on kindlasti suurepärane partner, kelle kvaliteetsed tooted sobivad kui valatult meie ürituste kontseptsiooni,» sõnas Allas.