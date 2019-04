Võrkpalli otsepilt ja galerii: kas Pärnu hea hoog jätkub või suudab Tartu finaalseeria viigistada?

Tartu peatreener Andrei Ojamets tõdes, et avamängus saadud kaotuse peamiseks mõjutajaks oli psühholoogiline allajäämine. «Mis juhtus meeste peades pärast teist geimi, on arusaamatu. Meil polnud ka meeskonna mootori käivitajat ja õigeks mänguks meie poolt ei läinudki,» arutles peatreener.

«Aega on väga vähe. Kahe päevaga uusi nippe ei õpi. Küsimus on pigem vaimses ärakukkumises, eks mehed peavad peeglisse vaatama. Laupäeval läheme karukoopasse ja seal iseendale juba allahindlust teha ei tohi,» lisas Ojamets. Diagonaalründaja Hindrek Pulk loodab, et tartlased suudavad oma mängu leida. «Tahaks siiski loota, et suudame selles seerias veel hambaid näidata,» kommenteeris Pulk.

Pärnu juhendaja Avo Keel ja tempomees Tamar Nassar usuvad, et teine kohtumine tuleb tasavägisem. «Ma arvan, et teine mäng tuleb tasavägisem. Me ei saa loota, et nad kehvemini mängivad, peame lootma, et oleme ise paremad,» rääkis Keel. Nassar lisas: «Usun, et pilt läheb paremaks mõlemalt poolt ja tulevad veel huvitavad mängud.»