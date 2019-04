Postimehe otsepilt: BC Kalev/Cramo vajab VTB Ühisliiga põhiturniiri viimases võõrsilmängus Permi üle võitu

Eesti esiklubil on pidada jäänud veel neli mängu. Permi Parmast peaks tõenäoliselt Kalev/Cramo jaks ning oskused üle käima. 7.detsembril Tallinnas peetud mängus olid veenvalt paremad eestlased 93:82. Parmal on 23st mängust vaid 4 võitu ning nemad võitlevad liigas viimasest kohast pääsemise nimel. Permi klubist asub tabelis taga pool ainult Minski Tsmoki. Kalevlaste põhikonkurent viimasele play-off kohale Saraatovi Avtodor võtab täna kodus vastu vahetult kalevlaste ees, 7. positsioonil oleva Nižni Novgorodi. Seega tuleb Kalevi poolehoidjatel täna kaks korda pöidlaid pihus hoida, sest Nižni Novgorodi ja Kalev/Cramo võidu korral on meie meestel Saraatovist kaks võitu enam ja üks mäng varuks ning VTB Ühisliiga play-off koht juba väga lähedal!