Tipphetked: taas üle 100 punkti visanud Kalev/Cramo teenis VTB Ühisliigas kohustusliku võidu ja jätkab play-off'i kursil

Perm on lihtsalt klassi võrra nõrgem, kuid suutis pikka aega hoida võrdsust, sest ka Kalev ei näidanud 25 minutit alati parimat mängu. Kalev sai esimesel poolajal korra ette 11 punktiga, ent hiljem vähenes mitmel korral vahe kahele silmale.

Donaldas Kairyse hoolealused on senise hooaja kogunud 10 võitu ja 12 kaotust ning paiknevad liigatabelis kaheksandal kohal. Võitluses pääsu eest play-off’i ohustavad kalevlasi Saraatovi Avtodor ja Krasnojarski Jenissei – mõlemal konkurendil on kirjas 9 võitu ja 14 kaotust.

Permi meeskond on võrreldes nelja kuu taguse kohtumisega suisa kolm ameeriklasest põhimeest välja vahetanud, lisaks lasti veebruari alguses lahti klubi peatreener Nikolajs Mazurs. Lätlase kohusetäitjana tegutseb tänaseni Vjatšeslav Šušakov.

Permi mänguvorm pole rohketest vahetusest hoolimata oluliselt paranenud. Viimased kolm mängu on kaotatud kindlalt, seejuures kaks nendest vastastest olid tabeli tagumise poole klubid Zielona Gora ja Minski Tsmoki. Perm on kogunud 4 võitu ja 19 kaotust ning paikneb liigas eelviimasel ehk 13. Kohal, Zielona Gora ja Minski vahel.

Permi resultatiivseim mängija on hetkel 26-aastane Leedu ääremängija Eigirdas Zukauskas, kes on kogunud keskmiselt 12 punkti mängus. Meeskonnas mängib kokku viis leegionäri, teiste hulgas ka Läti veteran Janis Blums. Et püsida play-off’i kursil, tuleb Kalevil tänane vastane kindlasti alistada.