Sebastian Vettel: Hamiltonil on vist lühiajalise mäluga probleeme

«Selline eksimus ei tähenda, et midagi sind vaimselt segaks. Selliseid asju juhtub kõigiga. See oli lihtsalt üks harv eksimus,» rääkis Hamilton Autospordile.

Vettel leidis aga Hamiltoni lausetes killukese nalja. «Mulle tundub, et Hamiltonil on lühiajalise mäluga probleeme,» naljatles sakslane, meenutades ise seda, kuidas ta möödunud aastal Itaalias sarnase sõiduvea tegi ning tänu sellele ka tiitliheitlusest praktiliselt välja kukkus. Ka siis kaitses Hamilton Vettelit sarnaselt.

«Ma arvan, et me mõlemad tahame üksteisest väga jagu saada. Tänapäeval on muidugi inimesed väga kerged kriitikat sinu suunas teele saatma, kui midagi veidi valesti läheb. Ma ei teadnud, et Hamilton mind selle eksimuse osas kaitses, aga seda on tõsiselt hea kuulda,» lausus Vettel.