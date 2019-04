U18 jäähokikoondis kohtub täna MMil Poolaga

Eesti koondisel on enne turniiri neljandat mängupäeva tabelis 6 punkti. Eesti kaotas Leedule 3:6, kuid alistas Hispaania 5:1 ja Rumeenia 5:2. Poola on võitnud kõik kolm senist mängu ning on turniiritabelis liidrikohal 9 punktiga. Poola oli üle Rumeeniast 3:1, Leedust 7:1 ning Koreast 5:0.