Ferrari boss tegi meeskonna esisõitja osas sotid selgeks

Binotto sõnul on viiendat aastat Ferraris sõitev Vettel nende esisõitja ning kui on vaja kumbagi eelistada, siis on prioriteet Vettelil. «Ta on neljakordne maailmameister ning meie meeskonnas on tal kõige suurem tõenäosus MM-tiitlit võita,» lisas Binotto.