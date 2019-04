Klæbo tegi karjääris põhimõttelise muudatuse

Kuigi Klæbo on viimasel kahel aastal MK-sarja üldvõitjaks kroonitud, pole ta distantsisõitudes alati kiiremate seas olnud. Treeninggrupi muutmisega loodetakse, et Klæbo saab stabiilsemaks ka pikematel distantsidel kui sprint.

Klæbo rahvuskaaslane Emil Iversen kiitis mehe otsuse heaks. «Ma ei ütleks, et ta tänavu oli kehvem kui mullu. Aga usun, et praegu on õige aeg selliseks muutuseks,» ütles Iversen.