Hannes Soomer tehnilistest probleemidest: kui mootorratas sõidab, on see kiire

«Oleme täna tõesti palju tööd saanud teha: vahetanud aju ja elektrikimbu kallal töötanud,» võttis Soomer tänase tegusa päeva kokku. «Jah, tehnika kallal on täna tulnud palju vaeva näha. Mitte selleks, et tsikkel kiirem oleks, vaid et see töötaks, sest paar korda suri see lihtsalt välja. Kuid kui mootorratas sõidab, on see kiire,» oli ta ka ise enda tulemusega rahul. Teise vabatreeningu tulemus oli küll kaheksas, kuid vahe kiireimaga vaid napilt üle sekundi.