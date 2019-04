Tõnis Sildaru Kelly MM-kullale tõstnud sooritusest: ta ise otsustas, mida teha tahab

Viimase ehk kolmanda katse eel otsustas 17-aastane eestlanna ise, et läheb tegema ümber oma telje kolme tiiru ehk sooritab 1080-kraadise pöördega hüppe. «Ta ise otsustas, mida teha tahab. Ma ise mõtlesin, et äkki peaks kindla peale minema ning tegema kaks ja pool, sest kokkuvõttes peaks ka nendest punktidest piisama, aga ta arvas, et teeb ikkagi kolm nagu treeningul ja see õigustas ennast,» tunnistas Tõnis.