Soome hokinaised tegid ajalugu!

Soome esiväravavaht tunnistas, et piidles kolmandal perioodil pidevalt kella ja talle tundus, et see tiksub hirmaeglaselt. Kui lõpusireen lõi, olid tablool 4:2 võidunumbrid ning sinivalged said koos publikuga hümni laulda.

«Eks seda Kanada hümni on juba kuuldud ka,» ütles Räty. See oli soomlannadele esimene kord kanadalannasid IIHF play-offides võita. Soomele oli see teine võit Kanada üle, kaotusi on on kogunenud 28.