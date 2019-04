Eesti käsipallikoondis kaotas EM-valikmängus Lätile ka võõrsil ning jätkab võiduta

Alfred Timmo algkoosseisu edutamist selgitas Sivertsson järgmiselt: «Nägime treeningutel, et ta on selleks valmis ja mõtlesime, et miks mitte. Alfred tegi suurepärase mängu! Usun, et tal on suur tulevik, olgu siis mängujuhina või kui kehamassi ja lihaseid juurde tuleb, viskava vasaksisemisena.»