Kregor Zirk Eesti rekordist: väga hea viis võistluse lõpetamiseks!

Hommikuses eelujumises oli aeg läinud üle 2.02, kuid finaalis lõpuseina puudutades näitas kell 1.59,45! Ettepoole jõudis ainult kaks konkurenti ja Langes Osvald Nitski Eesti rekord 2.00,11. «See on väga hea viis võistluse lõpetamiseks!» ütles mõistetavalt heatujuline Zirk Postimehele antud telefoniusutluses. «Tulemuse üle on seda parem meel, et tundsin hommikul päris suurt väsimust.»