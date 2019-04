Kelly Sildaru ütleb ette ja teeb oma hääle kuulsaks

«Oleme alati palunud etteütluse tekste ette lugema tuntud inimesi väga erinevatest valdkondadest. Tänavu on oma nõusoleku teksti ettelugejana andnud äsja juunioride maailmameistri tiitli võitnud Kelly Sildaru ja muusik Reket,» ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.

«Idee on selles, et sa ei pruugi olla eriala poolest filoloog, ajakirjanik või kirjanik, kuid eesti keel on meile kõigile väga tähtis.“