Virtuaalsel ringrajasõidu võistlusel Dream 2 Drive võivad osaleda kõik, võitja pääseb profimeeskonda

Möödunud aastal osales 2000 mootorispordiarmastajat uustulnukatest kuni e-spordi entusiastideni. Finaali vaatas interneti vahendusel kümneid tuhandeid inimesi.

Uus valiksõiduplatvorm

Selle Dream 2 Drive'i hooaja tähtsaim uuendus on simulaatori võidusõiduplatvorm World Sim Series. See võimaldab inimestel osaleda kodustes tingimustes. Platvorm on võimaldanud kõrvaldada vahemaadest tulenevad takistused. Niisiis saavad sel aastal võistlustel Dream 2 Drive sõita ka Läti ja Eesti elanikud.

Kui valiksõidus osalemine on sel aastal veelgi lihtsam. Siis 16 parima mängija hulka tulla aga on hoopis teine asi. Möödunud aastal registreeriti Dream 2 Drive'i valiksõidus ühele osalejale üks kiiremaid ringiaegu. Nüüd peavad võidusõitjad näitama stabiilsust ja vastupidavust. Valiksõidu tulemuse aeg registreeritakse pärast seda, kui osaleja suudab veatult läbida kolm ringi. Seejärel arvutab süsteem kolme järjestikuse kiireima ringi keskmise. Selle aasta valiksõit toimub Riias laseriga skaneeritaval Biķernieki ringrajal.

Valiksõit algas 10. aprillil ja osalejad saavad teha oma 4 katset 18. maini. Lisateavet meistrivõistluste ja registreerimise kohta saab veebisaidilt www.dream2drive.ee

Kiirusest üksi ei piisa

16 kiireimat simulaatori võidusõitjat lähevad järgmisse etappi. Sel aastal aga pakuvad meistrivõistlused Dream 2 Drive sellist uuendust, mida pole ühelgi senisel sellelaadsel üritusel maailmas seni pakutud. 25. ja 26. mail peavad kuusteist kiireimat sõitjat läbima erilised füüsilise ja psühholoogilise sobivuse testid. Nädal hiljem, 1. ja 2. juunil, kohtuvad nad esimest korda virtuaalrajal näost näkku. Oluliste punktide saamiseks teevad nad kontaktsõidu.

«Kiire sõitmine ideaalsetes tingimustes pole keeruline. Kuid selliseid hetki tuleb võidusõitja karjääri jooksul ja kogu mootorispordis ette väga vähe. Maailma parimad sõitjad tulevad stressiga hästi toime ja suudavad jätta oma psühholoogilised pinged raja kõrvale. Ka keha peab olema valmis taluma suurt koormust. Sellepärast võimaldab juhi füüsiline sobivus keskenduda kõige olulisemale eesmärgile: sõita kiiresti ja täpselt ning püsida sellel tasemel kogu sõidu vältel. Seepärast, et pääseda 8 parima sõitja hulka, peavad Dream 2 Drive'is osalejad tõestama, et neil on kõik maailma parimate võidusõitjate omadused,» rääkis Dream 2 Drive korraldaja Tauras Tunyla.

Eelmiste meistrivõistluste võitjad Martynas Sidunovas ja Domantas Ladauskas on tõestanud, et nad on esimesest võistlusest alates suutnud kanda oma võimed simulaatorilt üle rajale. Siin aga tulevad mängu valjem müra, tsentrifugaaljõud, kiirusetaju ja risk.

Seepärast saavad TOP 16 osalejad pärast psühholoogilise ja füüsilise sobivuse teste korraks «poovida» oma unelmat: Dream 2 Drive meeskonna võidusõiduautot VW Scirocco GT24. Osalejad peavad spetsiaalselt ettevalmistatud rajal tõestama, et võidusõidusimulaator pole ainus koht, kus nad suudavad kiiresti ja täpselt sõita. Pärast kõigi võidusõidu ja katsete tulemuste kokkuarvamist lähevad 8 kiireimat ja kõige paremini ettevalmistunud osalejat finaali.