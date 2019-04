De Bruyne meenutas vestlust Jose Mourihoga: ta luges mulle ette täiesti jabura statistika

Kevin De Bruyne kuulus Chelsea meeskonda kokku üle kahe aasta, kuid selle ajajooksul tal sealse peatreeneri Jose Mourinhoga häid suhteid ei tekkinudki.

«Sel ajal kui ma Chelsea's mängisin, räägiti meedias nii palju minu suhetest ja jutuajamistest Jose Mourinho'ga. Tõde on see, et ma rääkisin kogu selle aja jooksul temaga vaid kahel korral,» avaldas De Bruyne BBC-le.

«Tema plaan oli alati mind laenule saata. Kui Liverpool minu vastu huvi tundis kirjutas ta mulle, et vajab mind ning mina lootsin, et olen tema plaanides,» rääkis De Bruyne oma minevikust. Tegelikult sai belglane hooajal 2013/14 väljakule vaid neljal korral langedes ruttu Mourinho valikutest.

«Detsembris kutsus Mouriho mind enda juurde jutule. Ta luges mulle ette jabura statistika sellest, et ma pole löönud ühtegi väravat ning olen andnud vaid ühe väravasöödu. Siis luges ta ette teiste mängijate statistika, mis oli minu omast loomulikult parem. Selle peale ütlesin talle, et mina olen vaid kolmel korral mängida saanud, teised mehed on juba ligi 20 korda väljakul käinud, see pole ju loogiline võrdlus» meenutas De Bruyne saatuslikku vestlust.

«Sel hetkel sain aru, et asjad pole õigesti ning ütlesin Mourihole, et ma mõistan et Chelsea ei vaja mind. Tahan jalgpalli mängida, müüge mind palun maha,» lausus belglane. Järgmisel kuul müüdi De Bruyne Saksamaale Wolfsburgi.