Otsepilt: kas Tartu leiab endas tahtejõudu või jõuab Pärnu meistritiitli lävele?

Esmalt sakutati poolfinaalis mängudega 3:0 Saaremaad, kulladuelli kahes esimeses vaatuses on võetud veenvad 3:1 võidud Tartu üle. Et kolme aasta pikkune trofeepõud lõpetada, vajab Avo Keel & Co veel kaht võitu.

Kas ja kus peitub veel Tartu võimalus? Või lõpetabki Pärnu hooaja sedavõrd võimsa seeriaga? «Nutt ja hala ei aita. Mõni ütleb sellises olukorras treenerile: «Sõima! Sõima!» Tean, et ka see ei teeks asja paremaks,» mõtiskles Ojamets. «Küsimus on lihtne: kas me tahame või ei taha? Meistriks ei tule meeskond, kes on paberil tugevam, vaid see, kes on valmis lõpuni minema. Kasvõi läbi seina. Vaim otsustab. Mina pole igatahes lootust kaotanud.»