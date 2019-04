Postimehe aruanne: Postimehe aruanne: uuestisündinud Tartu jäi ikkagi tühjade pihkudega

Keel: peame kolme mänguga asja ära otsustama

Pärnu peatreener Avo Keel ütles pärast mängu, et otsustavaks sai servi vastuvõtt. «See võistkond võitis, kes servi paremini kätte sai. Vahet pole, kuidas sa võidad - loeb vaid võit.»

Keel tõdes, et Tartul on nüüd selg vastu seina. «Elu on näidanud, et viimase punkti panemine ei pruugi lihtne olla. Aga Tartul on nüüd raske. Kolmest mängust peame nüüd ühe ära võtma, sest kui läheb seitsme mängu peale, siis ei tea, kui valge või punane keegi näost on.»

Seeria neljas mäng toimub pühapäeval Pärnus.

Enne mängu:

Pärnu juhib nelja võiduni peetavat seeriat mängudega 2:0, olles võitnud nii võõrsil peetud avamängu tulemusega 3:1 (27:25, 19:25, 25:15, 25:20) kui ka nädalavahetusel kodus toimunud teise kohtumise skooriga 3:1 (25:22, 25:16, 22:25, 25:16).

Kui Tartu Bigbanki võrkpallimeeskond kruiisis Credit24 meistriliiga põhiturniiri võidule ja alistas finaalis Saaremaa, ei reetnud miski, et Eesti meistrivõistlustel hakkavad hargnema sellised sündmused, nagu on hakanud. Eesti-Läti liigas pronksiga leppinud Pärnut ümbritseb ühtäkki võitmatuse oreool.

Esmalt sakutati poolfinaalis mängudega 3:0 Saaremaad, kulladuelli kahes esimeses vaatuses on võetud veenvad 3:1 võidud Tartu üle. Et kolme aasta pikkune trofeepõud lõpetada, vajab Avo Keel & Co veel kaht võitu.

«Suhteliselt tihe esitus meilt taas. Tartu sai bloki küll paremini toimima, aga meie rünnak püsib praegu kenasti koos,» võis Keel pärast seeria teist mängu rahulikult tõdeda. Ja küsimusele, kas seeriale soovitakse sel nädalal (mängud neljapäeval Tartus ja pühapäeval Pärnus) punkt panna, vastata: «Meie muidugi soovime. Aga Tartu ei soovi. Eks läheb järjest närvilisemaks, samas on meil eksimisruumi rohkem.»

Keele sõnade kinnituseks: Pärnu ründas eelmises kohtumises 55-protsendilise tulemuslikkusega (Tartu 46), üleplatsimeheks kerkis taas 21-aastane brasiillasest diagonaalründaja Chizoba Neves Atu, kes tõi 24 punkti.

«Chizoba panus on väga suur, aga üksi ei teeks ta midagi. Martti Keel toetab tõstetega, Taavet Leppik vastuvõtu ja serviga. Selline abi liidrile on kulda väärt,» lausus Tartu peatreener Andrei Ojamets.

Ta tõi pärnakaid omadele mitmes osas eeskujuks: «Võistkonna vaimu poolest jääme alla. Finaalis peaks iga palli mängima nagu viimast. Pärnu mängib, meie mitte. Kaitses pingutamine on neile kogu aeg meeldinud, aga praegu tuleb vahe eriti ilmekalt välja. Meile ei paku selline ohverdamine naudingut ja siis ongi raske. Kui mäng laabub, võime teha imet. Niipea kui tekivad raskused, tekib peataolek ja anname kergesti järele. Samuti on neil särav liider olemas, meil mitte. Teppani ja Tähe (Tartus mänginud võrkpallikoondislaste Renee Teppani ja Robert Tähe – toim) sugune mees, kes veaks ja nõuaks: «Anna mulle!» Oleme liiga vaiksed ja intelligentsed.»

Chizoba on koduliiga viimaste aastate ründestaari Hindrek Pulga varjutanud. Pulk tõi laupäeval tartlaste parimana küll 15 punkti, kuid Ojamets osutas: «Hindrek oli täna tubli, paraku unustas meie sidemängija (Dmitri Šlomin – toim) ta pahatihti ära, kuigi olime sellest rääkinud. Martti Keel teisel pool võrku tajub neid asju paremini, on heas mõttes tõeline nahaal.»

Kas ja kus peitub veel Tartu võimalus? Või lõpetabki Pärnu hooaja sedavõrd võimsa seeriaga? «Nutt ja hala ei aita. Mõni ütleb sellises olukorras treenerile: «Sõima! Sõima!» Tean, et ka see ei teeks asja paremaks,» mõtiskles Ojamets. «Küsimus on lihtne: kas me tahame või ei taha? Meistriks ei tule meeskond, kes on paberil tugevam, vaid see, kes on valmis lõpuni minema. Kasvõi läbi seina. Vaim otsustab. Mina pole igatahes lootust kaotanud.»

