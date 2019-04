Käsipalli meistriliigas algab viimaste poolfinalistide selgitamine

Põhihooaja kaks esimest, Põlva Serviti ja HC Kehra on koha nelja parema seas juba kindlustanud. Alates veerandfinaalidest viike enam ei tunnistata – igas kohtumises peab selguma võitja. Viigilise normaalaja puhul mängitakse lisaaeg (kaks korda viis minutit) ning kui ka siis on tablool viigiseis, selgitatakse võitja karistusvisete seeria abil.

Tapa peatreener: tahame olla tujurikkujad ja mitte vähe!

Kolmandana põhihooaja lõpetanud Eesti karikavõitja HC Tallinn kohtub tugeva vaheturniiri teinud ja viimase vooruga kuuenda koha näpsanud SK Tapaga. Põhiturniiril jäid pealinlased mõlemas omavahelises kohtumises kindlalt peale, 25:17 ja 32:19, kuid viimane mäng peeti eelmise aastanumbri sees.

«Nende kohtumiste suunas pole mõtet vaadata, mitu kuud on möödunud ja Tapa noored on kindlasti kõvasti edasi arenenud. Seda tõestasid nende esitused nõrgemal vaheturniiril ning lisaks täienes Tapa kogenud väravavahi Mikola Naumiga. Kindlasti ei lähe me vastast alahindama ja võtame veerandfinaale täie tõsidusega,» sõnas Tallinna peatreener Jüri Lepp.

«Käisime aprilli algul nädalases Türgi-laagris ja see möödus suurepäraselt. Tegime kaks korda päevas trenni väga heades tingimustes – mul pole ammu ühegi tiimiga nii head laagrit olnud. Saime kõva põhja ja kuigi väike laagriväsimus on veel poistel sees, läheme iga päevaga paremaks,» hindas Lepp.

«HC Tallinn on loomulikult soosik, aga võrreldes sügisega on meie mängukvaliteet kõvasti tõusnud, ma isegi olen natuke üllatunud. Poisid on võitlusvaimu täis ja kaotama me ei lähe. Vastupidi, tahame olla tujurikkujad ja mitte vähe! Vastased on vanemad ja kogenumad, aga kavatseme korralikult vastu hakata,» kinnitas Tapa peatreener Elmu Koppelmann.

Mullune pronks Viljandi maadleb koosseisumuredega

Põlva Coop lõpetas põhiturniiri neljandana, neli punkti eespool Viljandi HC-st ning alistas mulgid kahel korral – võõrsil 26:24 ja kodus 30:27. A-vaheturniiril ei saanud põlvalased punktigi ning neil on hetkel seitsmemänguline kaotustejada. Viljandi kindlustas koha veerandfinaalis B-vaheturniiril, kus saadi neli võitu ja kaks kaotust.

«Usun, et tuleb põnev vastasseis. Senised tänavused kohtumised olid võrdsed, aga ka heitlikud. Näiteks avamängus kaotasime poolaja kaheksaga, ent lõpuks võitsime. Viljandi liidritele ehk nende kolmele välismängijale peame erilist tähelepanu pöörama, nood on kevadel päris heas hoos,» analüüsis Coopi peatreener Kalmer Musting.

«Meil on viimased kuud möödunud vigastustelaine tähe all, aga kaotusteseeria pole meid muserdanud. Veerandfinaaliks tundub, et saame hetkeseisuga parima koosseisu platsile ja kogenud Priit Jõksi ja Andreas Rikkeni naasmine annab kindlasti palju juurde. Meil on ka väike koduväljaku eelis, mis pole ülitähtis, aga ikkagi,» arvas Musting.