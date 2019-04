Otseblogi: Meistrite liigas selguvad esimesed poolfinalistid

Enne mänge:

Avakohtumine Ajaxi ning Juventuse vahel lõppes 1:1 viigiga, mis on jätnud võimalused õhku mõlemal poolel. Ajaxi koduväljakul toimunud kohtumises läks Juventus küll Cristiano Ronaldo väravast avapoolajal juhtima, kuid teise poolaja alguses suutis David Neres seisu viigistada ja nii on mõlemal võistkonnal omad võimalused olemas.

Kerge eelis selles paaris on kindlasti Juventusel, kellel on võõrsil löödud värav all ning nüüd koduväljakule tulles pole suurt põhjust muretsemiseks. Samas on Ajax suutnud sel hooajal Meistrite liigas varemgi üllatusi valmistada – näiteks suudeti võõrsil alistada Madridi Real 4:1 ning nii veerandfinaali jõutigi.

Suurim küsimus Ajaxi noore meeskonna kohal on see, kas ja kuidas suudetakse peatada Ronaldo? Portugallane on Ajaxi vastu viimase viie kohtumisega löönud koguni kaheksa väravat ning Meistrite liigas viimase kahe kohtumisega neli väravat. Kas Ajaxi noored leiavad rohtu Juventuse ründestaari vastu?

Barcelona ja Manchester Unitedi kohtumises on asjad veidi selgemaks tehtud. United suutis avakohtumises koduväljakul näidata soliidset mängu, kuid siiski tuli Inglismaa võistkonnal vastu võtta 0:1 kaotus ning Barcelona koduväljakul korduskohtumises asjad kindlasti kergemaks ei lähe.

Unitedi esimene hea hoog pärast peatreeneri Ole Gunnar Solskjaeri tulekut on möödas. Viimase kuue kohtumisega on kirja saadud vaid kaks nappi 2:1 võitu ja neli kaotust. Barcelona on seevastu küllaltki korralikus hoos, sest viimased kaheksa mängu pole nad kaotust tunnistama pidanud.