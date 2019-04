F1 soovib ühes riigis korraldada kahte etappi

Vormel 1 peab Hiina turgu üheks tähtsaimaks ning tahab seal korraldada ka teist etappi. Sarja kommertsosakonna pealik Sean Bratches ütles, et nende nägemuse kohaselt võiks Hiinas toimuda ka üks tänavasõiduetapp. Potentsiaalseid kandidaatlinnu on praegu kuus, üks neist on Peking.