Tänak kindlustas pensionipõlve

«Ma ei usu et kuulun sinna sama kaua kui Malcolm (Wilson, M-Spordi tegevjuht – toim), sõnastagem selle nii,» ütles Märtin. «Meil on tiimiga kindlad plaanid, on ühte moodi meeldiv arendada autosid ja nendega sõita ning alati on tore osaleda programmis, mis aitab ettevalmistada noori sõitjaid. Tema (loe: Tänaku) jaoks on see kindlasti hea – siseneda hästi toimivasse ärisse kohe pärast võistlemisega lõpetamist,» märkis Märtin.