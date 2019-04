Donaldas Kairys: tegime uskumatu, hooaja parima mängu!

«Teadsime, kui tähtis see mäng meile on. Teadsime, et vastastel on probleeme (puudus diskvalifitseeritud põhitsenter Jalen Reynolds - toim). Tony Wroten tegi uskumatu mängu (31 p, 8 lp, 8 rs - toim). Ta mitte ainult ei visanud ise, vaid tõmbas oma energiaga ka teisi kaasa,» rääkis poisikeselikult õhetanud Kairys pressikonverentsil.