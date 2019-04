Kalev/Cramol võimalus tõusta VTB liigas suisa kuuendaks

8. kohal asuval Kalevil on 24 mängust 12 võitu, tema ees asuvad Nižni Novgorod 13 ning Zenit ja Nur-Sultani Astana 14 võiduga. Pidevalt initsiatiivi evinud Nižni sai täna kodus ülivalusa 93:97 kaotuse lisaajal Himkilt.

Kõigil 5.-8. kohal asuvatel meeskondadel jääb pidada kaks mängu. Parimal juhul viiendaks Kalev enam kerkida ei saa, sest Zenidil ja Astanal on ees ka omavaheline kohtumine, seega saab vähemalt üks neist vähemalt 15 võitu.

Kalevil on ees kodumängud Nižni Novgorodi (20. aprillil) ja Krasnodari Lokomotiv-Kubaniga (24. aprillil). Kui Nižnile kaotatakse, on selge, et Kalev lõpetab põhiturniiri 8. kohaga. Tagantpoolt võib samuti 12 võiduni veel jõuda Krasnojarski Jenissei, kes aga jääb Eesti meisterklubiga omavahelistes mängudes miinusesse.