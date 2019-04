Järelvaadatav: kümne mehega lõpetanud Cagliari teenis tähtsa võidu, kuid kaotas vigastuse tõttu Klavani

Itaalia kõrgliigas on Cagliari 33 vooruga kogunud 40 punkti, mis annab neile tabelis 11. koha. Ühtlasi peaks nüüd olema suhteliselt kindel, et meeskond jätkab kõrgliigas mängimist ka tuleval hooajal.

Senise 32 vooruga on Cagliari võitnud üheksa, viigistanud kümme ja kaotanud 13 kohtumist. Märkimisväärne on fakt, et kuus mängu enne hooaja lõppu on Cagliari kogunud 37 punkti, mida on vaid kahe punkti võrra vähem eelmisest hooajast, mil saadi 39 silmaga 16. koht.