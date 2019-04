NBA otsepilt: kas viimaste aastate valitseja laseb end veel üllatada või jõuab edasipääsu lävele?

Warriors, kes on liiga viimasest neljast tiitlist võitnud kolm, juhib nelja võiduni peetavat seeriat Clippersi vastu mängudega 2:1. Seejuures juhtus seeria teises kohtumises midagi enneolematut, kui tiitlikaitsja mängus koduväljakul vähem kui poolajaga maha 31-punktilise eduseisu ning Clippers viigistas seeria 1:1 . Tegemist oli NBA play-off'i rekordiga.

«Meid ootab ees palju tööd,» ütles Warriorsi punktikahur Stephen Curry viimati peetud kohtumise järel. «Loodetavasti on (teise mängu äpardus – toim) meie jaoks seljataga,» lisas ta.

Alates sellest, kui Warriors kaotas 2014. aasta play-off’i avaringis Clippersile, on ta võitnud viimasest 16 seeriast 15. «Seeriat saad kontrolli all hoida siis, kui võidad sel teekonnal mänge. Oleme suutnud teha. Loodetavasti see trend jätkub,» sõnas Curry tänase mängu eel.