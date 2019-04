Argentiina tennisist Marco Trungelliti tegi endale karuteene, kui avaldas mängijate nimed, kes manipuleerisid mängutulemustega

Nimelt oli ta tunnistajana kohtus tennisematšide manipuleerimisega seotud juhtumis. «Mulle lähenesid kaks meest, kes ütlesid, et mul on võimalik teenida. Futures`itel olid summad mõni tuhat eurot, Challengeridel 20 tuhat ja ATP turniiridel 100 000 eurot. Muuhulgas nimetasid mehed ka mängijaid, kes juba asjaga nõus olid,» rääkis ta.

Vaatamata sellele, et oma arust tegi argentiinlane maailma tennisele heateo, on temast saanud üksik hunt. «Mind ei teretata turniiridel, kõik teevad näo, nagu ei tunneks nad mind. See on täielik vaimne katastroof,» rääkis ta.