Mäkineni jälgedes? Teinegi endine autoralli maailmameister soovib saada meeskonna pealikuks

Sel aastal teatas Solberg, et on lõplikult tipptasemel sõitmisest loobunud ning keskendub nüüd muule. Pärast autoralli MM-sarjas sõitmist võttis Solberg osa rallikrossi MM-sarjast, kus ta kahel korral ka maailmameistriks krooniti. Nüüd sooviks Solberg end proovile panna meeskonna pealikuna.

«Minu unistus on olla meeskonnapealik mõnes tehasemeeskonnas. Ralli on minu suurim armastus ja minu kutsumus. Kui ma saaksin teha sama, mida teeb hetkel Tommi Mäkinen, oleks see fantastiline,» rääkis Solberg.