Red Bulli pealik: Gasly ei oska meie masina paremaid külgi ära kasutada

Gasly hooaja algus Red Bulli meeskonnas pole just liiga hea olnud. Parimaks tulemuseks on noorukil kuues koht ning kiireim ring Hiina etapilt. Samas leiab meeskonna pealik Horner, et samm edasi on tehtud.

«Ma näen, et Gasly on arenenud ning teinud sammu edasi võrreldes varasemaga. Ta lihtsalt pole uue masinaga veel päris sinapeale saanud. Ta ei oska veel Red Bulli võistlusmasina paremaid külgi ära kasutada,» rääkis Horner Autospordile.

«See on tema jaoks päris keeruline katsumus. Samas me näeme, et ta areneb ning Hiinas sõidetud kiireim ring on tõestus sellest, et asjad liiguvad paremuse suunas. See annab Gasly'le endale samuti enesekindlust juurde,» rääkis Horner.