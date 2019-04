Täna: kas tiitlit jahtiv Manchester City saab Tottenhamilt veel ühe maksahaagi?

Manchester City peatreeneri Pep Guardiola sõnul saab tänane kohtumine Spursiga olema samavõrd raske, nagu nädala keskel peetud matš. «Kui te arvate, et see pole valus, siis te eksite, kuid me peame sellega elama,» rääkis 48-aastane hispaanlane.

«Lähme igal juhul ründama – see pole lihtne, kuna nad on uskumatu tippmeeskond, kuid me püüame,» lisas ta. «Tiitlijaht on meie jaoks mäng Tottenhamiga, mis algab kell 12.30 (Eesti aja järgi kell 14.30 – toim). Mida Liverpool teeb Cardiffis (Liverpool kohtub homme võõrsil Cardiff Cityga – toim), seda ma ei suua kontrollida.»