Lõiv ja Pruus jätkavad maastikurattatuuril Hispaanias teise koha kursil

Pärast kolme etappi juhib mitmepäevasõitu meeste arvestuses Becking, kelle edu Pruusi ees on 1.23 ja Diase ees 2.11. Naiste klassis hoiab liidrisärki enda seljas Lechner. Lõiv kaotab itaallannale 3.40. Kolmandal kohal on Elena Gaddoni.