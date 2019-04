Kolm Hiina maratoonarit said eluaegse võistluskeelu

Maraton on Hiinas viimastel aastatel võitmas suurt populaarsust. Kui 2011. aastal korraldati Hiinas 22 maratoni, siis eelmisel aastal juba 1500.

Samas on Hiina maratonijooksjad tuntud petturid. On olnud juhtumeid, kus hiinlane üritab poole maa peal jalgrattaga jalavaeva vähendadda ning päris mitmed hiinlased on vahele jäänud ka distantsi «lühemaks lõikamisega».