Läheb põnevaks - Viljandi järvejooksul konkureerivad Roman Fosti ja Tiidrek Nurme

Viljandi järvejooksu korraldajate kinnitusel on mõlemad mehed startimisest huvitatud ning nad on kantud stardiprotokolli. Kahel viimasel aastal stardis olnud Tiidrek Nurme on mõlemal korral lõpetanud poodiumil: korra teisel ning korra kolmandal kohal.

Roman Fosti võitis jooksu 2014. ja 2015. aastal, kuid pärast seda pole ta ümber Viljandi järve jooksul osalenud.

Nurme ja Fosti on praegu Eesti maratonijooksu valitsejad. Tiidrek Nurme jooksis kaks nädalat tagasi Hannoveri maratonil uue isikliku rekordi, mis on nüüd 2:13.40. Roman Fosti on sel aastal jooksnud poolmaratoni ning osalenud Euroopa klubide krossijooksu karikavõistlustel, kus oli parima eestlasena 23.

Seni on lahtine jooksu kolmekordse võitja, Keenia mehe Ibrahim Mukunga osalemine. Mees sattus mõni nädal tagasi kodumaal liiklusõnnetusse ja teatas seejärel oma sotsiaalmeediakontol, et kevadel Eestis ei võistle. Vahepeal on mees aga jõudsalt paranenud ning Mukunga Viljandis startimine pole enam võimatu. Otsuse osalemise kohta teeb Mukunga aprilli viimastel päevadel.

Ümber Viljandi järve jooksule on end kirja pannud üle 3300 osaleja. 1. mail startivale ligi 12 kilomeetri pikkusele jooksule ja kepikõnnile saab end registreerida veebilehel www.viljandijarvejooks.ee.