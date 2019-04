Ole Gunnar Solskjaer vajab täna võitu nagu õhku

Kui Evertoni jaoks mängus Manchester Unitediga lõpptulemuses midagi saatuslikku olla ei tohiks, sest 11. positsioonil olev meeskond ei saa seitsmendast kohast kõrgemale tõusta ka teoreetiliselt, siis Unitedile on mäng ülitähtis. Kuuendal kohal olev United jääb ühe vähem peetud mängu juures pronksikohal olevast Tottenhamist maha 3 punktiga.

Everton on kahes viimases kodukohtumises tuule alla teinud nii Chelseale kui ka Arsenalile. ManU-l seevastu viimaest seitsmest matšist vaid 2 võitu. Ole Gunnar Solskjaer alustas koostööd Manchester Unitediga üliedukalt. Viimase aja lüüasaamised on Unitediga lepingu sõlminud peatreenerile kaasa toonud palju kriitikanooli. Mängus on medalid, koht Meistrite liigas.