Kas Tartu Bigbank saab ja tahab eurokohta?

Pärnu saab riigi tšempionina uuel hooajal õiguse kaasa lüüa Meistrite liigas, Saaremaa karikavõitjana Challenge’i karikasarjas. Nii peaks kohad jagunema, kui jääb kehtima senine formaat (mida Euroopa Võrkpalliliit pole veel kinnitanud). Mõlema klubi esindajad kinnitasid, et on Euroopas mängimisest huvitatud.

Kuid, kas pole mitte kummastav, et Credit24 liiga tiitel ei anna Tartu Bigbankile vähimatki? On ju tegemist võistlusega, mis hõlmab klubihooajast ülekaalukalt suurima osa. Kui kodune meistritrofee on võrreldava kaaluga – peetakse ju seal ainsana tõeline finaalseeria –, siis «kähkukat» meenutava karikasarjaga pole midagi kõrvutada. Täiesti iselugu, kas tolle (nagu ka mistahes teise) sarja võitja soovib osalemisõigust kasutada või mitte.