Eesti kurlingupaar andis MMil tormihoiatuse, kuid tähtsad mängud seisavad veel ees

«Niivõrd kõrgetasemelisel võistlusel on konkurents mõistagi tugev ning võitmiseks tuleb mängida oma parimat mängu. Mariega sujub meil omavaheline koostöö väga hästi ning tunne on hetkel väga hea, samas ei võta me ühtegi kohtumist kergelt ning mõistame, et meie suurimad lahingud maailma edetabelis meist kõrgemal asuvate vastastega on veel alles ees,» kommenteeris Lill.