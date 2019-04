Kõrge palgasoov võib Pogba ülemineku Reali katki jätta

Nimelt kardab Madridi Reali juhtkoht, et Pogba palgasoov on sedavõrd suur, et võib tekitada riietusruumis paksu õhku.

Hispaania ajaleht AS kirjutab, et Madridi klubi soovib palkades hoida teatud loogilist joont. Pogba teenib praegu Unitedis nädalas 280 000 naela. Realis oleks ta selle palgaga enimteeniv mängija, sest Sergio Ramose nädalapalk on 196 000 ning Gareth Bale’i oma 250 000 naela.