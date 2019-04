Argentina MM-rallil karjääri esimest võitu ihkav Ogier haistab suurt võimalust

«Ehkki ma pole kunagi Argentinas võidutsenud, siis mulle väga meeldib see ralli ning ma olen siin tihti kiire olnud. Minu lootused on ralli eel sama kõrged nagu alati. Ma ütleks isegi, et olen Citroënis veelgi enam motiveeritud selle ralli esimest korda võitmiseks,» rääkis 35-aastane Ogier, kes on seni lõpetanud Argentinas parimal juhul kolm korda poodiumi teisel astmel.