Täna otsepilt: kas Kalev/Cramo tõuseb VTB Ühisliiga põhiturniiri lõpuks koguni kuuendaks?

Enne mängu (eelvaade BC Kalev/Cramo kodulehekülg):

Donaldas Kairyse hoolealused on viimase kümne päeva jooksul VTB Ühisliigas võitnud nii Permi Parmat, Peterburi Zeniiti kui ka Nižni Novgorodi ja kerkisid tabelis seitsmendaks, olles kogunud 13 võitu ja 12 kaotust. Nüüdne peaeesmärk on hoida seljataga Nižni Novgorodi (13 võitu ja 12 kaotust), kes võõrustab pühapäeval viimases voorus liigatabeli punast laternat Minski Tsmokit (4 võitu, 21 kaotust). Teoreetiliselt on Kalevil võimalik veel kerkida kuuendaks, ent selleks tuleks pealinnameeskonnal võita Krasnodari ja loota, et Peterburi Zeniit (14 võitu, 11 kaotust) kaotaks laupäeval kodus Astanale (15 võitu, 10 kaotust).

Kalev on kolmapäevase vastase Krasnodari Lokomotiiv-Kubaniga kohtunud Ühisliiga raames 11 korral ning võitnud neist vaid ühe, kuid see-eest viimase lahingu. Novembri alguses võõrsil saavutatud ajaloolises 85:80 võidus vedasid kalevlasi Chavaughn Lewis, Janari Jõesaar ja Branko Mirkovic, kes kogusid vastavalt 21, 15 ja 14 punkti. Jõesaar on vahepealse aja jooksul meeskonnast küll lahkunud, ent asemele on tulnud sellised mehed nagu Tony Wroten ja Arnett Moultrie.

Krasnodaril (17 võitu, 7 kaotust) on põhiturniiril jäänud pidada veel kaks kohtumist, kuid neljandast kohast kõrgemale tõusta või madalamale langeda neil enam võimalik pole. Play-off’is kohtutakse seega Astana või Zeniidiga. Muide, sarnaselt Kalevile sai Krasnodar hiljuti kindlalt jagu Zeniidist, 94:78.

Krasnodari juhendamise võttis kuu aega tagasi üle 50-aastane USA treener Bob Donewald Jr, kes on varasemalt olnud mitme NBA klubi abitreener ning Ukraina ja Hiina koondise peatreener. Krasnodari peatreenerina alustas tänavust hooaega mäletatavasti Šaša Obradovic, kes lasti pärast Kalevile kaotamist novembri alguses lahti. Tema tööd jätkas varasem abitreener Vladimir Jovanovic, kellega otsustati koostöö lõpetada märtsis.

Krasnodari suurim skooritegija on tänavu olnud kogenud venelane Dmitri Kulagin, kes on visanud keskmiselt 12 punkti mängus. Kuuest leegionärist on edukamad olnud neli ameeriklast, napilt üle 10 punkti viskavad mängu kohta kaks ääremängijat, Dorell Wright ja JaJuan Johnson. Üleüldiselt iseloomustab Krasnodari meeskonda mitmekülgsus, kuna kindel liider tal puudub.

Klubi ajaloo esimese play-off’i mängu peab Kalev mai esimesel nädalal. Play-off’i avaringis on vaja võita kolm mängu, seejuures alustab Kalev seeriat kahe võõrsilmänguga.

Ühisliiga tabeliseis: