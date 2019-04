Täna: MMi täiseduga alustanud Eesti kurlingupaar kohtub OM-pronksi Norraga

Kurlingupaaril Turmann/Lill on praeguse seisuga kirjas neli võitu Mehhiko, Slovakkia, Belgia ja Leedu üle ning D-alagrupis jagatakse esikohta Saksamaa, Norra ja Šotimaaga, kes kõik on seni kogunud neli võitu ning jätkavad täiseduga.

Kohtumised alagrupi liidritega on seega eestlastel alles ees, neist esimene täna, kui kohtutakse Norra esindusega. Šotimaaga minnakse vastamisi kolmapäeval (algusega kell 9) ja Saksamaaga neljapäeval (algusega kell 13.30).

«Homsel (tänasel – toim) kohtumisel norrakatega tuleb meil mängu panna kõik oma oskused ja kogemused, sest nad on väga tugevad ja kogenud mängijad. Neid iseloomustab väga hea koostöö ja läbimõeldud strateegiline mäng. Läheme kohtumisele kindla eesmärgiga mängida väga head kurlingut. Tunne on hea – suureks toeks on meile meie treener Nicole Strausak ja ka kõikide Eesti kurlingufännide toetus,» kommenteerisid Eesti kurlingumängijad Harri Lill ja Marie Turmann.