Endine tippjalgpallur: Jose Mourinho aeg on läbi

1998. aastal Prantsusmaa koondisega maailmameistriks tulnud keskkaitsja hinnangul on Mourinho aeg läbi, sest Manchesteris hakkasid mängijad teda juba vihkama. Leboeuf pakub, et kui 56-aastane Mourinho tahab veel treeneritööd leida, peab ta esmalt ennast muutma.

"Olin temast vaimustuses, kui ta tuli Chelseasse pärast seda, mida ta oli Portoga saavutanud (viis klubi 2004. aastal Meistrite liiga võitjaks - toim). Kõik mängijad ütlesid, et armastavad teda. Milano Interis Marco Materazzi jumaldas teda. Kuid tundub, et praeguseks on ta midagi kaotanud," rääkis Leboeuf ESPNile.