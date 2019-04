Liverpooli ja Manchester City duell jõuab lõpusirgele

Ehkki Liverpoolil on 88 punkti konkurendi 86 vastu, on Cityl üks mäng vähem peetud ja seetõttu ka üks kaotuspunkt vähem. Kui City võidab kõik järelejäänud mängud, läheb tiitel Manchesteri. Kas Jürgen Klopp suudab lõpetada Liverpooli 28-aastase tiitliootuse või tõuseb Pep Guardiola taas troonile?

Cityl on tänavu võimalik kokku saada 98 ja Liverpoolil 97 silma. Rohkem on kogunud ainult City, kui jõudis hooajal 2017/2018 ümmarguse 100-ni.

Käesoleva aastanumbri sees on City pidanud 14 meistrisarja mängu ja võitnud neist tervelt 13 – punkte anti ära vaid võõrsil Newcastle Unitedile. Kokku on hooaja jooksul loovutatud 16 punkti Liverpooli 17 vastu. Mõlemad meeskonnad on näidanud nii head ründemängu kui ka raudkindlat kaitset. Liverpool on löönud 79 väravat ja lasknud endale lüüa 20, City vastavad arvud on 87 ja 22.