Millised rallid viskaks Latvala MM-kalendrist välja?

Järgmise aasta autoralli MM-sarja esialgne kalender avaldatakse selle suve lõpus, kuid juba praegu kirjutatakse kindlas kõneviisis, et Jaapan ja Keenia vahetavad kaks Euroopa etappi välja. Spekulatsioonide kohaselt on nendeks Korsika ja Sardiinia rallid. Latvala nõustub, et Korsika võiks olla üks, aga teine hoopis Mehhiko.

«Jaapani rallit on oodata. Fakt on aga see, et mõned hüvangud tuleb selleks teha, sest sel juhul ei mahuks kõik praegused etapid kalendrisse. Meeskonnad ei nõustuks sellega,» sõnas ta Soome väljaandele Rallit.fi. «See tähendab, et üks Lõuna-Ameerika etappidest tuleb välja võtta. Logistiliselt poleks enam mõtet Mehhiko rallil ja minu hinnangul kukub see kalendrist.»