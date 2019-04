Korvpalliliit karistas ebasündsalt käitunud Tallinna Kalev/TLÜ presidenti

Mängudel osalemise keeld tähendab seda, et Jantsonil on keelatud osaleda järgmisel kahel Tallinna Kalev/TLÜ Eesti meistrivõistluste mängul ning kuni karistuse ärakandmiseni on tal keelatud osaleda ka kõigil muudel Eesti Korvpalliliidu poolt korraldatud mängudel antud rollis, mille eest talle konkreetselt karistus määrati.