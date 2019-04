Otsepilt ja -blogi: millist hoogu suudab Tänak Argentina ralli avakatsel näidata?

Suurima üllatusena pole viiekordne maailmameister Sebastien Ogier suutnud Argentinas kordagi võita. Neljal korral on ta küll teisena lõpetanud, aga võitu prantslase nimel siiani kirjas ei ole. Selleaastane ralli võib selles osas aga muutuse tuua, vaatamata sellele, et Ogier peab rajale teisena startima.

Kruusarallil eesotsast startimine tuleb eeliseks vaid siis, kui teeolud on märjad. Sel aastal on aga kogu nädal võistluspaigas vihma sadanud ning teed on kohati ülimalt mudased ning tõeliselt vesised. Vihm peaks küll reedeks järele jääma, aga teed on vaatamata sellele märjad, mis annab eelise just Ogier'le ning esimesena startivale Thierry Neuville'ile.