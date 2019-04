Itaalia suurklubid noolivad Manchester Unitedi ründajat

«Serie As mängimine on minu unistus. Ma loodan seal mängida varem või hiljem, isegi kui praegu keskendun ma Manchester Unitedis mängimisele,» lausus 25-aastane Lukaku väljaandele Sky Italia. Sealse meedia andmetel on Lukaku teenetest huvitatud suurklubid Torino Juventus ja Milano Inter.