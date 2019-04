Tänak: üritame meeskonnaga mõista, miks ma veidi aeglane olin

«Raske oli midagi enne katseid oodata. Pidamine katsetel oli väga ebaühtlane, raske on mõista, kus on pidamist rohkem ja kus vähem. Me ei võtnud ühtegi ebavajalikku riski,» lausus Tänak.

Siiski pole Tänak autoga lõpuni rahul: «Ma olin veidi aeglane, aga nii praegu on. Me üritame seda mõista ja kiiremad olla. See ei ole seadistuse viga, me ei tea täpselt, milles probleem on. Kui kõik töötab, siis on asi hea. Usun, et meeskond suudab olukorra lahendada.»