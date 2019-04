Otseblogi: Kontaveit kaotas Stuttgardi finaalis esimese seti

See tähendas, et kolmandat aastat Stuttgardi turniiril osalev Kontaveit jõudis karjääri viiendasse WTA-finaali. Stuttgardi turniiri debüütaastal jõudis Kontaveit veerandfinaali ning mullu poolfinaali.

Neljast WTA turniiri finaalist on Kontaveit võitnud ühe, kui triumfeeris 2017. aastal Hollandis s-Hertogenboschi muruväljakul Ricoh Openil. Kvitovale on see juba 36. WTA turniiri finaal. Võitnud on ta neist koguni 26.